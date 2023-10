Náhradník, čo spasil Slovensko: Vo svete neurobí hanbu, každý tréner ho miluje, tvrdí agent

Gól menej známeho náhradníka Dávida Ďuriša v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy 2024 spasil futbalové Slovensko. „Je to vzor futbalistu, ktorého bude milovať každý tréner,“ tvrdí BRANISLAV JAŠUREK zo spoločnosti FairSport. Popredný slovenský agent prezradil, aká je dnes Ďuriš cenová trieda. Prečo je problém predať zo slovenskej ligy hráča nad dvadsaťpäť rokov. Kam môžu prestúpiť Dávid Hancko a Stanislav Lobotka? Prečo nesúhlasí s tým, čo tréner Calzona poradil Hanckovi? Dávid Ďuriš bol naposledy nečakaným hrdinom slovenskej reprezentácie. Ako by ste ho opísali?

Je to vzor futbalistu, ktorého bude milovať každý tréner. Hráč, ktorý neurobí v zahraničí hanbu. Urobí presne to, čo mu tréner povie. Ak bude treba, tak bude pressovať (napádať, pozn. red.) od prvej do poslednej minúty. Je to veľmi pokojný a rozvážny chlapec, ktorý vníma súvislosti. So Žilinou je zviazaný odmalička. Som rád, že prišiel na Slovensko reprezentačný tréner, ktorý si všimol jeho kvalitu a najmä taktickú vyspelosť. Ako chápe hru. Presne vie, čo má robiť hráč, keď je s loptou, ale aj keď je bez nej. Teraz sa nesie na dobrej vlne. Nedávno mal dlhodobejšie zranenie ramena, ktoré ho vyradilo na dlhší čas.

Polovicu jarnej časti minulej sezóny nehral pre zdravotné problémy. Chvíľu mu trvalo, kým sa do toho dostal. Aj pre zranenie sa v lete neuskutočnil žiaden prestup. Urobil rozumné rozhodnutie, že zostal v Žiline. Dnes je vo výbornej forme, je najlepší strelec ligy. Možno v zime, alebo skôr budúce leto sa ho pokúsime posunúť do náročnejšej ligy. V minulosti nedával až toľko gólov. Prečo si ho vybral tréner Calzona? Ale dával góly.

Sezóna je sotva v tretine a už má na konte deväť gólov, čo bolo predtým jeho maximum za celú sezónu. Čím je zaujímavý okrem gólov? Na to, že hráva väčšinou krídlo, tak mal vždy výborné štatistiky. Calzona si ho však nevybral preto, že dával góly v slovenskej lige. Dnes už majú všetky realizačné tímy prístup k dátam, stačí sa pozrieť na Ďurišove bežecké čísla počas zápasu. Existuje taký parameter, že 'bežíš vo štvrtej či piatej zóne', to je šprint alebo veľmi rýchly beh. Svetoví hráči dokážu v takejto intenzite zabehnúť počas zápasu osemsto až tisíc metrov. Ďuriš to prekoná v každom zápase. Nebehá zbytočne, robí správne veci a rozhodnutia. Rozumie tomu, na čo si dávajú Taliani extrémny pozor. Môžete byť konkrétnejší? Robí to, čo od neho tréner chce, najmä bez lopty. Sú to na prvý pohľad neviditeľné veci. Svojimi nábehmi trhá súperovu obranu. Protihráč musí ísť s ním, čím sa otvorí priestor pre iného spoluhráča.

Dnes je čoraz dôležitejšia dátová analýza. Môžete prezradiť iné konkrétne čísla? V čom ešte Ďuriš vyniká? Vo všetkých sledovaných parametroch, trebárs v počte nabehaných kilometrov. Dôležité však je, koľko z tých dvanástich či trinástich kilometrov nabehá v najvyšších zónach. Čiže v šprinte, alebo vo veľmi rýchlom behu. Vzhľadom na to, koľko pracuje pre tím, je ešte navyše aj veľmi individuálne efektívny. Na slovenské pomery je výnimočný hráč.

Poznáme viacero prípadov hráčov, ktorí vynikali v slovenskej lige, ale po presune do zahraničia sa nepresadili. Nakoľko je Ďuriš pripravený? Na akú súťaž reálne má? Sníva o Taliansku, učí sa taliansky. Chcel by si to tam vyskúšať. Je veľmi skromný. Vravel mi, že by prijal aj ponuku zo Serie B (druhá ligy, pozn. red.). Nechceme robiť prestup za každú cenu. Vedeli sme, že ak bude hrávať pravidelne za Žilinu, tak preňho bude jednoduchšie dostať sa do reprezentácie.