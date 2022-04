Chytil penaltu v poslednej minúte a vezú tri cenné body

NOVÉ ZÁMKY, VEĽKÉ LUDINCE. Vo Veľkonočnom 24. kole západniarskej III. ligy narazili minulú sobotu na seba mužstvá, z ktorých sa domáce Nové Zámky potrebovali udržať nad reorganizačnou čiarou, kým hosťujúce Veľké Ludince zase priblížiť k vytúženej méte. Obaja regionálni rivali potrebovali jednoznačne tri body, pretože v súťaži pribúdajú prekvapujúce rezultáty a práve tímy zo stredu 18-člennného pelotónu už čoraz častejšie trhajú akékoľvek papierové predpovede. V prvých šiestich jarných kolách už stihli prekvapiť aj Novozámčania. Ani nie tak domácim víťazstvom nad štvrtou Kalnou nad Hronom (1:0), ale bodom privezeným z vonku, pretože dovtedy zvíťazili jedine v predposlednom Partizánskom (0:3) ešte v jesennom 8. kole, kým ostatných deväť stretnutí prehrali.

V predchádzajúcom kole teda remizovali 2:2 v Lednických Rovniach, kde dokonca už-už siahali na víťazstvo, o ktoré ich pripravil gól striedajúceho mladíka Pavla Strapka v nadstavenom čase. FKM Nové Zámky sa na jar doma ešte natrápil v remízovej bezgólovej bitke s Malženicami, keď nevyužil ani početnú výhodu o jedného hráča skoro celý druhý polčas, no a v prvých troch zápasoch odviet u súperov zakaždým prehral (v Novom Meste nad Váhom a v posilnenej Galante 3:0, vo Vrábľoch 3:1).

Po jeseni siedme Nové Zámky teda do zápasu s Veľkými Ludincami získali v šiestich jarných kolách päť bodov, strelili štyri góly a v nabitej tabuľke im patrila stále „dobrá“ ôsma priečka. Za zmienku ešte stojí, že všetky štyri jarné góly mužstva dal 19-ročný Nigérijčan Ridwan Sanusi, ktorý je členom širšieho kádra Fortunaligovej Serede, ktorej sú Nové Zámky farmou. Keď sme pri kanonieroch FKM, pripomenúť treba aj jesenného najlepšieho strelca mužstva 20-ročného Erika Bartu, ktorý bol po jeseni s 8 gólmi tretí najlepší strelec celej súťaže a ktorý prišiel v lete z piatoligového Bánova. Pri hodnotení treťoligovej jesene tréner Marián Süttö pre Sportnet vyzdvihol práve produktivitu hráča z nižšej súťaže a zaželal si, aby mu „gólovosť“ vydržala aj v odvetnej časti, pretože „nie vždy to býva pri mladých útočníkoch pravidlom dlhodobo,“ povedal skúsený kouč. Na prvý jarný gól Erika Bartu v Nových Zámkoch zatiaľ iba čakajú. Veľké Ludince v závere jesene nebodovali Do vzájomného zápasu Nových Zámkov a Veľkých Ludiniec získali hostia v šiestich jarných stretnutiach sedem bodov. Záchranárske práce začali víťazstvom 1:0 v dohrávke z jesene v Novom Meste nad Váhom, nasledovali prehry v okresných Leviciach (1:0) a aj v blízkej Kalnej nad Hronom (3:2).

Zo zápasu Nové Zámky – Veľké Ludince (2:3) zľava v červenom Ludinčania Miloš Sádovský a Lukáš Bíňovský, v zelenom domáci Filip Németh. (Autor: Lucas Villem, FKM)

Potom zdolali doma Vráble 3:0 a cenný bod priviezli nečakane z Malženíc (1:1). V predminulom kole prehrali Veľké Ludince v Imeli (2:0), no k dobru majú už túto stredu dohrávku v domácom prostredí s Lednickými Rovňami, výsledok ktorej by im mohol vylepšiť postavenie v silnej súťaži. Práve tabuľkové postavenie si pokazili predovšetkým v závere prvej polovice súťaže, keď po domácej remíze v 8. kole s predposledným Partizánskym (1:1), v šiestich nasledujúcich stretnutiach nezískali ani bod a v tabuľke spadli až na 14. miesto.

V jarných odvetách Ludinčania zatiaľ vyslovene kanoniera nenašli, v prvých šiestich zápasoch strelil dva góly skúsený Peter Orávik, predsezónna posila z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorý dal v jeseni sedem gólov. Z toho jeden doma z pokutového kopu desať minút pred koncom práve do siete Novozámčanov, ktorí tak odchádzali z Veľkých Ludiniec s tesnou prehrou 1:0. Hostia viedli už 3:0, na konci ale bola dráma FKM Nové Zámky – TJ Družstevník Veľké Ludince 2:3 (0:2), 80. Igor Obert, 83. Martin Kováč (vl.) – 8. Tamás Tóth, 44. Frederik Domasta, 57. Tamás Tóth (11 m). FKM: Nevolný – L. Turan (84. Petík), Varga, Katunský (87. Šarfický), Homola, A. Palacka (46. Švajda), Obert, Kucharovič (61. Gažo), M. Palacka, Sanusi, Németh. DRUŽSTEVNÍK: Benkó - Králik, Sabo, Sádovský, Tóth, Bíňovský, Antl, Baláž, Domasta, Horniak, Šabík (67. M. Kováč, 90. Podlucký). Hosťom vyšiel úvod zápasu a po góle Tamása Tótha viedli už od 8. minúty. Naopak, vykoľajení Novozámčania sa nevedeli proti vetru dlho dostať do zápasu a druhý úder dostali po góle Frederika Domastu po rohu hlavou do šatne (0:2). Na druhé dejstvo vybehli domáci predsa len agresívnejšie, lenže gólové šance neprichádzali. Naopak, v 57. minúte rozbehnuté Veľké Ludince z pokutového kopu Tamása Tótha do stredu bránky zvýšili na šokujúcich 0:3. Domáci dreli, ale prekonať brankára Daniela Benka sa im podarilo až v 80. minúte. Len tri minúty nato si dali hostia po sérii rohových kopov aj vlastný gól (2:3) a zápas dostal zrazu nový náboj. V 90. minúte ukázal arbiter na značku pokutového kopu, ale penaltu Tomáša Homolu hosťujúci brankár Daniel Benkó bravúrne chytil.

Medzi Novozámčanmi a hosťami z Veľkých Ludiniec (v červenom) sa neraz zaiskrilo. (Autor: Lucas Villem, FKM)

Benkó: V lete treťoligovú kariéru ukončím „Pre mňa to bol derby zápas s krásnym koncom pre moje mužstvo. Tri body z Nových Zámkov nám môžu v ďalšom vývoji súťaže veľmi pomôcť,“ povie brankár a kapitán mužstva Daniel Benkó, ktorý háji farby TJ Družstevník Veľké Ludince už 12 rokov a ktorý práve v Nových Zámkoch pracuje. „Pred zápasom sme mali v mužstve pomerne veľkú maródku, preto je pre nás toto víťazstvo mimoriadne cenné. Naši mladí hráči podali naozaj výborný výkon,“ hovorí 37-ročný rodák z Dvorov nad Žitavou, ktorý podržal svojich v pravý čas.

V 90. minúte zapískal rozhodca pokutový kop, ktorý Daniel Beknó vynikajúcim zákrokom zneškodnil a veľkým dielom tak prispel k zisku drahocenných bodov. „Náš tréner brankárov Patrik Brezina má strelcov súpera naštudovaných a aj o exekútorovi Tomášovi Homolovi sme sa pred zápasom rozprávali, že pri jedenástke čaká do poslednej chvíle. Naozaj to bola hra nervov, ja som naznačil pohyb do pravej strany a hodil sa do ľavej, kam nakoniec lopta aj išla. Poviem úprimne, mám veľkú radosť, že to takto vyšlo," hovorí gólman, ktorý si nevie svoje Veľké Ludince vynachváliť, ale ktorý aj prekvapil čerstvou novinkou. „Minulý rok som mal operované koleno a teraz už cítim, že hrať s bolesťami a pod liekmi nie je úplne ideálne. Hlavne preto si čoraz viac pripúšťam, že po tejto sezóne s treťoligovým futbalom skončím.“ Daniel Benkó ale jedným dychom dodáva, že ešte nejakú nižšiu súťaž by si napríklad s bratom Tomášom (útočník piatoligovej Pozby) v jednom mužstve ešte zahral.

Futbalisti Veľkých Ludiniec vyšibali tri cenné body. (Autor: Lucas Villem, FKM)

Brankársky srdciar však chce do leta naplniť ešte jeden veľký cieľ. „Urobím všetko, čo bude v mojich silách a schopnostiach, aby som Veľkým Ludinciam dopomohol k účasti v tretej lige Západ aj pre budúcu sezónu, to znamená, aby sme skončili nad reorganizačnou čiarou. A keď sa nám to podarí, budem odchádzať spokojne.“ A aby sa to naozaj podarilo, žlto-zelení budú musieť naplno zabodovať aj túto stredu 20. apríla v domácej dohrávke 21. kola s Lednickými Rovňami a vzápätí v nedeľu tiež doma s Marcelovou. „Určite áno, do základnej zostavy by už v stredu mali pribudnúť aj niektorí uzdravení hráči, preto verím, že sa výkonom opäť priblížime k nášmu maximu.“ Brankár Benkó zažil s TJ Družstevník Veľké Ludince pred štyrmi rokmi v Slovnaft Cupe aj historický úspech po vyradení prvoligovej Senice, ale 37-ročný chlap sa ešte raz vrátil k svojmu aktuálnemu snu. „Tohtosezónna tretia liga je veľmi silná súťaž a práve túto jar bude všetko gradovať, ak by sme naozaj skončili nad reorganizačnou čiarou, práve to by bol môj najväčší treťoligový úspech.“