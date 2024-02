Manželka má hodinky, ja mám čas, prezradil o sebe futbalový matador

LEVICE. Futbal ich baví. Poniektoré určite viac než upratovanie si svojej izby, či výpomoc pri pečení nedeľného koláča. Taká je pravda, raz darmo, s tým žiadna mama nič nenarobí.

Ba čo viac, keď ich na tréningoch a zápasoch vedie človek, ktorý ich (napriek svojmu veku) dokáže do tejto hry doslova poblázniť, inak to ani nebude. Veď to o ňom aj napísali v novinách, že je (v dobrom zmysle slova) futbalovým fanatikom...

Volá sa Milan Bridiš (72) a „jeho dievčatá“ obliekajú dres FK Slovan Levice U15. V 2. lige SsFZ zimujú v tabuľke B skupiny na poslednom štvrtom mieste.