Kmotrík ho vyhodil a odvtedy mlčí. Kde je trénersky zjav?

V sezóne 2019/20 vyhral titul, keď v lige Slovan prehral iba raz. A dominanciu potvrdil aj v národnom pohári. To všetko stihol za necelý rok.

BRATISLAVA. Z tretej ligy skočil v priebehu pár týždňov až do skupinovej fázy európskej súťaže. Na taký raketový trénersky debut si slovenská scéna sotva pamätá.

Kritici, ale aj šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší viackrát vyhlásili, že s kádrom a možnosťami, aké má Slovan, by bolo umenie slovenskú ligu nevyhrať.

„Je to vysnený rok. Som maximálne spokojný. Možno ešte ak by sme sezónu skončili bez jedinej prehry. Možno Liga majstrov, ale je to krásna sezóna,“ vravel Kozák v lete roku 2020.

O pár týždňov, v septembri, dostal výpoveď. Pre mnohých fanúšikov to bol šok.

Kozák skončil bez slova

Kozák zrazu skončil. Rozlúčil sa bez jediného slova smerom k verejnosti. Odvtedy ubehol viac ako rok.

Po konci v Slovane akoby na futbal zatrpkol. Muž, ktorý zažiaril ako kométa, momentálne nikde netrénuje. Zrejme sa našiel v inom obore, v inom športe.

Čo sa stalo s Kozákom juniorom?