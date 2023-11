Českému futbalu vynáša milióny, na čo je nám Schick? Hrdina zatienil generačný talent

BRATISLAVA. „Ospravedlnili sa za škandál, Česi sa balia na EURO do Nemecka,” napísal po postupe národného tímu portál Sport.cz.

Českí futbalisti si v skutočnosti splnili povinnosť, základný cieľ, ktorý si nastavili, čím bol postup. Neohromili, skôr niektorých sklamali.

Je isté, že sa na európskom šampionáte budú musieť prezentovať odlišne. Pomôcť im v tom môže trénerská výmena.

Kouč tímu Jaroslav Šilhavý po poslednom kvalifikačnom zápase s Moldavskom oznámil svoju kapituláciu na lavičke.

„Tlak bol enormný. Niekedy som to ani nechápal. Aj to rozhodlo,“ uviedol hneď po stretnutí. Sľúbil, že sa na šampionát do Nemecka príde pozrieť ako divák. „Prídem chlapcov povzbudiť.”