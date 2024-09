Topoľníky sa vracajú na futbalovú mapu. Bude nováčik žiariť na stupňoch pre víťazov?

TOPOĽNÍKY. Vyše trojtisícové Topoľníky majú pevné futbalové korene. Aktuálny nováčik piatej ligy Juhovýchod HUMMEL ZsFZ sa však pred desiatimi rokmi rovnal s oveľa onakvejšími súpermi dokonca v tretej lige.

V sezóne 2013/14 chodili k Malému Dunaju Komárno, Prievidza či na susedské derby, v ktorom neraz lietali triesky, Gabčíkovo a veselo bolo aj v novembrovom 15. kole po víťazstve žlto-zelených 3:0 nad neďalekou Galantou.

Za Topoľníky chytal krátko aj bývalý dvojnásobný majster Slovenska s Interom Bratislava Miroslav Hýll, no futbalová história pamätá aj menšie eskapády. Napríklad, keď sa tradičná futbalová dedina neprihlásila do tretej ligy, ale až do piatej.