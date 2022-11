Werner prišiel o majstrovstvá sveta. Nešťastne sa zranil

MNÍCHOV. Nemecký futbalový reprezentant Timo Werner príde o MS v Katare.

Dvadsaťšesťročného útočníka vyradilo zranenie členka, ktoré utrpel v stredajšom zápase jeho Lipska proti Šachtaru Doneck v Lige majstrov.

Werner v 10. minúte asistoval na úvodný gól, keď jeho strelu dorazil do siete Christopher Nkunku, no o deväť minút musel ísť dole z ihriska. Lipsko nakoniec vyhralo 4:0 a postúpilo do osemfinále LM.