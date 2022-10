Prešov naberá na sile, Micheľ dlho nevidel Šachtar. Ako spomína na Real?

„Práca, ktorej sme sa venovali viac než polroka, začína prinášať ovocie. Sú to nielen výsledky mužstva, tie my nedokážeme ovplyvniť, ale najmä veci týkajúce sa infraštruktúry,“ povedal pre Sportnet predseda predstavenstva FC Tatran Prešov Ľuboš Micheľ.

„Koncom októbra by sme mali začať s výstavbou šatní v Jazdeckom areáli (od jarnej časti by tam chcel klub hrávať domáce druholigové zápasy, pozn. red.). Teraz prišiel na rad podpis zmluvy s generálnym partnerom. Je to skladačka vecí s ktorými sme sa nechválili, robili sme to v tichosti,“ priblížil Micheľ.

Aj keď sa rozišli, priateľstvo zostalo

Niekdajší elitný rozhodca i futbalový funkcionár sa z Bratislavy presúval do Varšavy, kde si v utorok večer na vlastné oči pozrie zápas F-skupiny Ligy majstrov Šachtar Doneck – Real Madrid.

V ukrajinskom veľkoklube v minulosti pracoval ako riaditeľ medzinárodného oddelenia.