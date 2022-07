Prešov v druhej lige: Má dočasný domov i nový projekt na návrat

„A-tím sa nám podarilo stabilizovať. Pred nami sú ďalšie dva ciele. Návrat klubu do Prešova a postup dorastencov do prvej ligy,“ hovorí predseda predstavenstva 1. FC Tatran Prešov ĽUBOŠ MICHEĽ .

Je to vec, ktorá nás v medzisezónnom období zamestnávala najviac. Riešili sme to už počas minulej sezóny, pretože nejde o jednoduchý proces. Našou prioritou je, aby Tatran hral v Prešove. Snažili sme sa o obnovenie pôsobenia na pôvodnom štadióne na Čapajevovej ulici, mali sme dohodu o prenájme tribúny s pánom Remetom.

Sabinov nespĺňa minimálnu kapacitu. V Lipanoch nezodpovedajú norme šatne. Bardejov má zmluvu s mestom, pri ktorej to nešlo. Poprad je drahý. Po všetkých týchto peripetiách sme už miestami boli zúfalí. Od primátora Stropkova Ondreja Brendzu máme prísľub, že by nás prichýlili, ale pre nás to stále bolo ďaleko.

Minulý týždeň navštívili štadión členovia Komisie pre štadióny a ihriská SFZ. Máme domácu úlohu, ktorú potrebujeme čo najskôr zvládnuť.

Zápas prvého kola odohráte napokon u súpera, 16. júla sa predstavíte v Komárne. O dva týždne neskôr máte privítať Humenné. Podarí sa to?

Intenzívne na tom pracujeme. Humenné prejavilo ústretovosť, ale radi by sme hrali doma. Ak by sme to nestihli, verím, že v piatom kole proti Petržalke to už vyjde.

Ličartovce majú byť dočasné riešenie. Aký bude ďalší postup?

Štadión v Ličartovciach by mal byť podmienený užívaním do konca roka. To znamená, že by sme tam mali odohrať jesennú časť. Zároveň chceme rozbehnúť rekonštrukciu Jazdeckého areálu, aby sme klub dokázali od jarnej časti dostať do Prešova. To je moja vízia i cieľ. Dôležitá bude súčinnosť všetkých zložiek.

Jazdecký areál v Prešove - vizualizácia (autor: Ing. arch. Ján Krasnay)