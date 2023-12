Salernitana bola blízko senzácie, o triumf prišla v nadstavenom čase

RÍM. Futbalisti US Salernitana remizovali v piatkovom zápase 17. kola talianskej Serie A s AC Milánom 2:2.

Hostí poslal v 17. minúte do vedenia Fikayo Tomori, no do prestávky vyrovnal Federico Fazio a po hodine hry upravil na 2:1 Antonio Candreva.

O deľbu bodov sa postaral v nadstavenom čase Luka Jovič. V domácom drese nastúpil v 62. minúte slovenský obranca Norbert Gyömbér.