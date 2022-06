Slovensko v Lige národov posilní Strelec. Tarkovič: Verím, že budeme hrať lepšie

O náročnom programe hovoril aj tréner Tarkovič: "Nemáme s tým skúsenosti, skúsenosti máme len s tromi zápasmi po sebe. Teraz máme štyri. Nalietame 12.000 km, takže sa nechceme púšťať bezhlavo do nejakej otvorenej hry. Musíme to triezvo zhodnotiť."

"Takto veľa zápasov v priebehu pár dní som ešte nehral. Ale urobím všetko pre to na ihrisku aj mimo neho, aby sme to zvládli. Je o nás postarané výborne a verím, že to spoločne zvládneme. Nemyslíme na to, či ušetríme sily, musíme ísť naplno do každého duelu," dodal Kucka.

Chcú sa zlepšiť najmä na súperovej polovici

V súboji s Bieloruskom chýbalo Slovákom viac kreativity a s výkonom nebol spokojný ani tréner.

"My sme sa po zápase rozprávali o tom, že to nebolo ideálne, ale vyhrali sme a to je podstatné. Veci nám nefungovali a to musíme zlepšiť. Chceli by sme aj niečo zmeniť v systéme, ale je riziko ísť do vecí, ktoré nemám vyskúšané. Musíme nadviazať na fázu, keď sme na ihrisku dominovali.

My sme nemali zlý prístup k zápasu, ale je komplikované hrať do takej hustej obrany. S hráčmi sme si sadli aj individuálne a hovorili sme o veciach, ktoré nám fungovali. A na to treba nadviazať. Musíme sa zlepšiť najmä v šestnástke a na polovici súpera," uzavrel Tarkovič.