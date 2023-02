K štadiónu v Prešove má dopomôcť aj štát. V hre je dotácia päť miliónov eur

PREŠOV. Prešovskí futbaloví fanúšikovia si môžu spokojne mädliť ruky. A nielen tí prešovskí, keďže tamojší štadión má byť v roku 2025 jedným z dejísk majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov.

Chcú to stihnúť do konca 2024

Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť AVA-stav, s. r. o., Galanta. Stavbu má realizovať v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH.

Ako uviedol primátor mesta František Oľha, Slovenský futbalový zväz prišiel s návrhom, že projekt FTA je pre nich prioritou.

Prešovský štadión bude podľa jeho slov vyhlásený za športovú infraštruktúru národného významu, a to umožní získanie dotácie prostredníctvom Fondu na podporu športu do výšky približne päť miliónov eur.

„Možno to bude trochu menej, zatiaľ nevieme, rokujeme, ale predbežne všetci zúčastnení povedali, že Prešovu pomôžu, ako sa dá, aby sme to jednak aj my finančne zvládli a jednak, aby štadión naozaj bol. Je veľmi pravdepodobné, že sa nám podarí zabezpečiť finančné krytie na celý projekt a stihnúť termín koniec roka 2024 na prvé zápasy," povedal Oľha.