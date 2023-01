Môže prísť Prešov o EURO do 21 rokov? Nepripúšťame si to, tvrdí primátor

Ide zároveň o najväčší otáznik úspešnej slovenskej kandidatúry, keďže výstavba štadióna v metropole Šariša sa do tejto chvíle ešte nezačala.

V strede týždňa sa dozvedeli mimoriadne potešujúcu správu. Dejiskom majstrovstiev Európy 2025 futbalistov do 21 rokov má byť aj Prešov.

Ako vnímate pridelenie organizácie EURO 2025 hráčov do 21 rokov Slovensku a potvrdenie Prešova ako jedného z dejísk turnaja?

Mesto Prešov podpísalo memorandum o spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom pri kandidatúre na EURO 2025 hráčov do 21 rokov. Prešov je stále jedným z možných miest, kde by sa mohli odohrať niektoré zápasy tohto turnaja.

Výstavba štadióna sa ešte nezačala, avšak intenzívne pracujeme na tom, aby sme urýchlili všetky procesy, ktoré by k tomu mohli viesť. Predpokladáme, že o pár týždňov budeme mať finálne rozhodnutia a podpísané zmluvy.