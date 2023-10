Nepomohla ani výmena trénera. Lyon zažíva strmý pád až na dno

Ten je odchovanec Lyonu a do klubu sa vrátil vlani v lete po päťročnom pôsobení v Bayerne Mníchov.

"Neviem, čo mám na to povedať. Som sklamaný, od detstva hrám za tento klub a fandím mu, ale ešte nikdy som ho nevidel v takejto pozícii," neskrýval rozčarovanie stredopoliar Corentin Tolisso.

"Je to nepríjemné. Opäť sme prehrali, ale musíme zdvihnúť hlavy a vrátiť sa do práce. Malé detaily robia rozdiel v zápasoch a my máme teraz málo sebavedomia. Hráči sú sklamaní, ale povedal som im, aby zdvihli hlavy, pretože pred nami je ešte dlhá cesta. Kvalitu v kádri máme a keď odstránime chyby, tak budeme úspešní," verí Grosso.

Reims sa vďaka víťazstvu nad Lyonom dostal už na tretie miesto tabuľky.

Ešte lepšie je na tom zatiaľ najväčšie prekvapenie sezóny Brest. Ten v nedeľu uchmatol bod na ihrisku Nice (0:0), neprehral už štyri zápasy za sebou a na druhej priečke tabuľky má 14 bodov, rovnako ako líder AS Monaco.

Pre Brest je to najlepší štart do ligovej sezóny v histórii klubu.