Trnava hrala takmer celý zápas presilovku. Napriek tomu si náskok nevypracovala

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Červená karta na začiatku mala zmeniť obraz hry, no nestalo sa. My sme zostali zaskočení, akoby sa hráči zľakli. Veľa z nich nepodalo taký dobrý výkon, ako sme potrebovali. Keď už sme dali gól, tak nám spravia stopéri takúto vec a dostaneme gól z penalty. Dnes sme mali vyhrať."

Sebastián Kóša, obranca Trnavy: "Mali sme výhodu červenej karty, ale nevyužili sme ju. Moja chyba, že som to zle vyhodnotil a nemusel som ísť do sklzu, nás stála zápas. Veľ mi ma to mrzí, ale verím, že v druhom zápase to zvládneme."

