Trnava nechce predať slovinského reprezentanta. Klub odmietol rokovania

V zápase odohral 64 minút a jeho tím odkázal zvíťaziť 1:0. Romano takisto uviedol, že podľa Trnavy Zeljkovič nie je aktuálne na predaj. Je však pravdepodobné, že do vyššej súťaže môže odísť po EURO 2024.

"Mali sme zo slovinskej ligy vyskautovaných dvoch mladých hráčov a tohto sa nám podarilo dotiahnuť. Pre nás je dôležité aj to, že je to vysoký futbalista, pretože potrebujeme do mužstva dosať aj výšku.

Adrian je dobrý v osobných súbojoch, v odoberaní lopty a má aj dobrú konštruktívnu rozohrávku smerom dopredu.

Je to mladý chalan, ktorý sa dokáže ešte veľmi veľa rozvíjať. Jeho výhodou je, že doteraz nemal žiadny operačný zákrok a nebol nikdy zranený," povedal ešte v lete na jeho adresu tréner Trnavy Michal Gašparík.