Sľubnú kariéru mu zastavili zranenia. Ako rozhodca viedol zápasy Suslova či Boženíka

Jednou z príčin je aj nepriateľské prostredie na štadiónoch. Byť rozhodcom nie je jednoduché. Vyžaduje si to odolávať tlaku, často neobjektívneho okolia, udržiavať sa v dobrej kondícii i neustále pracovať na rozširovaní svojich vedomostí.

To zvládnu len tí, ktorí majú futbal radi a sú mu ochotní aj čosi obetovať.

Najviac ma však bavilo byť útočníkom a vždy som patril k najlepším strelcom mužstva. Aj preto moje kroky neskôr viedli do prešovského Tatrana, s ktorým som sa v rokoch 1998/1999 a 1999/2000 stal aj majstrom SR v staršom doraste.

Hneď po návrate som sa v sezóne 2003/2004 stal s 19 gólmi najlepším strelcom súťaže IV. liga sever a pomohol som FC Pivovar Veľkému Šarišu dostať sa do III. ligy východ.

Kedy a prečo ste sa rozhodli stať sa rozhodcom?

Pred mojím rozhodnutím stať sa rozhodcom som futbalovo pôsobil ešte vo Finticiach (IV. liga sever, 2007/2008), no už to nebolo ono, bol som častejšie zranený a preto som si vzal k srdcu myšlienku môjho niekdajšieho trénera, Igora Nováka, že po hráčskej kariére by som sa mal zamerať na túto oblasť.