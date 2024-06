Neuer kopí chyby, ale tréner mu verí. Nemecké dresy čelia kritike, vraj sú pre Barbie

Víťazstvo nad Portugalskom v zápase o 3. miesto aspoň trochu zacelilo ubolené srdcia fanúšikov a zároveň napravilo reputáciu národnému tímu, ktorý o dva roky skôr nepostúpil na ME do vyraďovacej časti.

"Keď sa pozriem do očí svojich hráčov, vidím tam veľa sebadôvery. To je to, čo chcem. Očakávania verejnosti sú totožné s našimi," povedal najmladší tréner na tohtoročných ME Julian Nagelsmann.

Rozhodol sa tréner správne?

Tridsaťšesťročný tréner prevzal Nationalelf v septembri minulého roka a postupne ho vrátil späť na správnu cestu. V príprave na Nemcov nestačili Francúzi, Holanďania a v generálke ani Gréci, hoci dlho viedli.

"Ukázali sme našu mentalitu. Je to dôležitý signál. Hráči túžia, aby veci sme dopadli lepšie ako na predošlých turnajoch," vraví Nagelsmann.