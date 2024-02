ONLINE: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul dnes (Haraslín, šestnásťfinále, Európska liga, LIVE)

AC Sparta Praha Sparta vstupuje do utkání z pozice obhájce českého titulu a zároveň i současného lídra domácí FORTUNA:LIGY, po jejím 21. kole drží čtyřbodový náskok před svým úhlavním rivalem Slavií. Ligové derby pražských „S“ se uskuteční už příští neděli a bude se hrát o mimořádně důležité tři body. Naposledy Sparta uspěla v domácím utkání proti Liberci, který i přes řadu změn v sestavě porazila 3:1. Do vyřazovací fáze Evropské ligy se Sparta dostala z druhého místa ve skupině D, když výborným finišem nečekaně přeskočila Real Betis, byť na něj dvě kola před koncem ztrácela pět bodů, ovšem vyhrála vzájemný zápas na Letné 1:0 a v prosinci uspěla i na trávníku kyperského Limassolu 3:1, zatímco Betis v posledním kole na domácím hřišti nečekaně nestačil na Rangers a klesl z první na třetí pozici. Trenér Brian Priske se musí obejít bez tří potrestaných hráčů, kvůli vyloučení chybí Matěj Ryneš a tři žluté karty posbírali klíčoví muži Ladislav Krejčí a Veljko Birmančević, jinak má dánský trenér k dispozici prakticky kompletní kádr.

