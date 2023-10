Barcelona to na Granadu nevie. Xaviho potešil aspoň šestnásťročný rekordér

Šestnásťročný rekordér

Barcelone chýbal pre zranenie kanonier Robert Lewandowski a v závere prvého polčasu zišiel zo zdravotných dôvodov z ihriska Koude.

Griezmann žiada ujasnenie pravidiel

Granada neprehrala s Barcelonou vo štvrtom zápase za sebou, no aj po zisku cenného bodu je naďalej v pásme zostupu.

Real Madrid a Girona pokračujú v úspešnom štarte do sezóny a po víťazstvách nad Osasunou (4:0), resp. v Cadize (1:0) sú v tabuľke pred Barcelonou.

S dvojbodovým rozdielom za ňou sú hráči Atletica Madrid, ktorí dosiahli štvrté víťazstvo v rade. Real Sociedad San Sebastian zdolali doma 2:1 po góle Antoinea Griezmanna z penalty v 89. minúte.

Predchádzala jej ruka Carlosa Fernandeza, ktorého trafila strela domácich. Verdikt rozhodcu pomohol Griezmannovmu tímu.

Ten však upozornil, že "by v lige mali zaviesť jasné pravidlo, kedy sa ruka píska a kedy nie. Nemalo by to byť iba na interpretácii rozhodcu. Dnes to rozhodol v náš prospech a zvíťazili sme, ale nabudúce to môže byť inak," poznamenal Griezmann.