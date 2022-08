Súpera z vyššej súťaže pochoval ľavačkou. Ukážkové góly boli jeho prvými medzi dospelými

Pre mladíka, ktorý sa do rodnej obce vrátil v lete z Lipian, to boli prvé dva góly v seniorskej kategórii v súťažnom stretnutí. Predtým sa medzi dospelými trafil len v prípravných stretnutiach.

Pri prvej gólovej akcii, ktorú začal na polovici ihriska ukázal dávku bojovnosti, milimetrovú prihrávku a precízne zakončenie, zatiaľ čo pri tom druhom výborné čítanie hry a podobne ako pri prvom góle, precízne zakončenie.

Oba góly pritom strelil ľavou nohou, hoci sám je pravák.

"Pri prvom góle mi výborným centrom asistoval Dávid Válek. Nečakal som, že by som to mohol takto trafiť, ale som za to rád. Čo sa týka druhého gólu, dá sa povedať, že mi na neho prihral súper. Videl som, že dal slabú prihrávku, využil som svoju rýchlosť a zakončil strelou na bránu," povedal Sontag smerom k dvom gólom do siete Sabinova a v krátkosti zhodnotil stretnutie proti štvrtoligistovi.

"Na zápas sme sa pripravili štandardne. Tréner určil trochu defenzívny štýl hry, nechceli sme prehrať. Takýto výsledok sme nečakali. Všetci sme však podali výborný výkon a s konečným výsledkom sme spokojní."