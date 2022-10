Farma ligistu dostala facku. Boj o čelo tabuľky je mimoriadne napínavý

Od leta je Kalinovo farmou Podbrezovej. Trénerom sa stal Matej Čobík Ferčík a mužstvo hrá tým istým systémom, ako Podbrezová v lige.

„Hrajú v rozostavení 3-4-3, a na tento systém potrebuješ aj určitú typológiu hráčov. Je to výborný systém, no každý systém má aj svoje slabiny. Pre nich to bol práve to rozostavenie s troma obrancami,“ domnieva sa Lazúr.