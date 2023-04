Bezradnej Trnave nepomohli ani štyri striedania v polčase. Slovan rozhodol z penalty

Vladimír Weiss, tréner Slovana Bratislava: "Postavili sme najlepšiu zostavu, akú sme mohli. Vlada (Weissa ml. - pozn.) sme šetrili na pohárový zápas a na zvyšok sezóny - nie je to vážne, no dnes nastúpiť nemohol. Mužstvo si poradilo aj bez neho, v ofenzíve potiahol Čakvetadze, no Vladov prínos je veľký. Vedel som, že Michal spraví nejaké zmeny - pre nás bol dôležitý tento zápas, pre nich ten pondelkový. Máme len dva dni na oddych, no do Trnavy sa pôjdeme pobiť o výsledok."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Určite nie sme spokojní s výsledkom, no odnášame si veľa informácií potrebných na pondelok. Utvrdil som sa v tom, ako môžeme a ako nemôžeme hrať. Momentálne mám pocit, že sme pripravení na finále, v ktorom nás bude hnať naplnený štadión. Dva zápasy neberiem ako oddelené, ale ako jeden celok, ktorý smeruje k pondelňajšiemu zápasu. V ňom nebude rovnaká zostava a nezostanú ani úplne rovnaké prvky."

