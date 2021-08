Brankársku otázku zrejme rozlúskol covid. Najstarší hráč neodcestoval

BRATISLAVA. Brankár Dušan Kuciak neodcestoval so slovenskou reprezentáciou na kvalifikačný zápas MS vo futbale 2022 do Slovinska. Dôvodom je pravdepodobne pozitívny test na koronavírus.

V aktuálne 24-člennej nominácii Slovenska figurujú dvaja brankári Marek Rodák a nováčik František Plach. Post brankárskej jednotky tak zrejme zaujme prvý menovaný.

"Kuciak aj Rodák podržali mužstvo v ťažkých zápasoch – Kuciak v kvalifikácii proti Rusku, Rodák v baráži proti Írsku. Bol by risk postaviť do bránky nováčika. Ja osobne by som do takého rizika nešiel," povedal v rozhovore pre Sportnet futbalový expert Ladislav Borbély.

Stredajší kvalifikačný súboj Slovenska a Slovinska odvysiela v priamom prenose RTVS na Jednotke, Rádiu Slovensko a na webe. Portál Sportnet.sk prinesie zo zápasu textový online prenos.