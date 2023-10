Po veľkom chaose prišiel famózny gól Lobotku. Slovákov držal fantastický Dúbravka

Tréner Slovákov Francesco Calzona sa počas slovenskej hymny sústreďoval, akoby meditoval. Pozeral do zeme. Jeho plán v prvom polčase absolútne nefungoval.

„Prvý polčas nebol podľa našich predstáv, stredová línia bola príliš nízko a to nám robilo problémy. Strácali sme ľahké lopty, ale druhý polčas bol veľmi dobrý. Hrali sme to, čo chceme,“ hodnotil v štúdiu Sport 1 tréner Calzona.

„Mrzí nás prvý polčas, ktorý sme im darovali. Nebránil sme dobre. Všade sme boli neskoro. Cez polčas sme si povedali, čo treba zmeniť. Heco (prezývka Dúbravku, pozn. red.) nám veľmi pomohol. Do poslednej minúty sa Portugalci strachovali," tvrdil obranca Dávid Hancko.

Brankár Dúbravka vytiahol niekoľko skvelých zákrokov, hostí podržal. „Je to čarodejník,“ chválil ho komentátor.

Dúbravka mal dvanásť zákrokov. „Prvý polčase nebol dobrý, ale v druhom prišla lepšia reakcia. Keby ste videli reakcie Portugalcov. Radovali sa, ako keby vyhrali Euro,“ dodal Dúbravka.

"Je to škoda, mohli sme si odtiaľto vziať aspoň bod. Snažil som sa chalanom pomôcť, tak, ako oni pomáhajú mne."

"Mrzí ma, že sme inkasovali tri góly, oni ukázali svoju kvalitu. Tento zápas nás bude určite mrzieť. Nebudeme však mať sklonené hlavy, druhý polčas nám ukázal, že vieme hrať dobrý atraktívny futbal," opisoval Dúbravka.

Na klubovej scéne neprežíva najlepšie obdobie, chýba mu prax. Je náhradníkom.

„Ak by bol mladší, tak by sa dnes predal do veľkého klubu,“ tvrdil ďalší bývalý reprezentant Róbert Vittek. Jeho bývalý spoluhráč Dúbravka má tridsaťštyri.

„Takýto brankár by si zaslúžil chytávať. Zapísal sa do veľa notesov,“ verí Škrtel.

Krátko pred zápasom väčšina záberov mierila na Cristiana Ronalda. Portugalčania si ho uctili, lebo už predtým na Islande odohral svoj dvojstý zápas v drese národného tímu.

Žiadny hráč v dejinách ich neodohral viacej.