Takáč s plyšákmi, lepšie derby na východe a vedúce duo v trháku (tréneroviny)

BRATISLAVA. Derby kolo je vždy iné. Dostavil sa totiž aj postrach bulváru - fanúšikovia. Boli hluční, bolo ich veľa a boli vulgárni. To by sa v Anglicku nestalo. Tenrokrát dokonca prišli na autách, so spaľovacími motormi.

To dôležitejšie derby vyhral Slovan, to zaujímavejšie Michalovce. Pod tlakom drží majstra naďalej Žilina, ktorá to zvládla aj bez Kaprálika. Za tri body to dal aj Trenčín, tentokrát bez Gauáda. A v zaujímavom trende pokračuje Slovan. Koniec kariéry Vlada Weissa mladšieho prezradil na tlačovke Guardiola, novú zmluvu pre Tigrana na tlačovke tréner Weiss. Ak to takto pôjde ďalej, čo bude robiť generálny influencer?

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:1 13 583 divákov Tak je za nami prvé derby sezóny, na jar ich na nás v krátkom slede budú čakať možno ďalšie 3 až 4. Spartak prvýkrát prehral, Takáč miesto trofeje pre hráča zápasu odchádzal domov s plyšákmi z IKEA a Weiss na tlačovke prezradil, že Tigran vlastne podpísal novú trojročnú zmluvu, len to Junior v tom zhone reprezentačnej prestávky zabudol oznámiť na svojom Instagrame. Slovan znovu odohral zápas, v ktorom ukázal len to, čo bolo naozaj potrebné. A stačilo mu to.

VIDEO: Zostrih zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava

To Spartaku vyšiel hlavne prvý polčas, ale to, čo Tigran s prehľadom upratal, to Kelvin Ofori už v tretej minúte zahodil. A tam bol ten rozdiel. Spartak hlavne v prvom polčase vysoko pressoval a nenechával Slovan si to ťuknúť. Tigran bude Holíka vídať zo sna ešte najbližšieho polroka. Podľa mňa s ním išiel až do autobusu a dá si ho raz vyšiť na kopačky.

Na snímke fanúšikovia Spartaka počas zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava v Trnave v sobotu 19. októbra 2024. (Autor: TASR)

Spartaku za prvý polčas nie je čo vytknúť, až na Oforiho členok v tej tretej minúte, keď sa mohol Takáča opýtať - Kam to chceš, akú máš hru s nohou a koľkokrát denne ti v lete volal Vlado Weiss? Takáč nakoniec vyriešil všetko, čo mal a Strelec raz dostal zopár sekúnd času, aby rozbehol nakoniec jedinú gólovú akciu zápasu. Na jej konci bol samozrejme Tigran bez Holíka. Spartak sa tiež raz tešil z gólu, ale Erik Daniel dobre vedel, že takýto ofsajd si treba postrážiť

MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 2330 divákov Žilina potrebovala doma poraziť Duklu, o ktorej sa dalo predpokladať, že to príde ku Strečnu ukopať vzadu. Po vzore účesu Mira Káčera, prehustiť stred a nechať kraje voľné. Ono to aj vychádzalo celý prvý polčas. Šancu mal Ďuriš, po krásnej spätnej Pekaríkovej zahodil gólovku Sauer, peknú bombu poslal Rymarenko. Ale potom znovu prišlo niečo, čo sa môže volať bystrický obranný schématizmus. Boris Godál sa s Willwéberom pri bránení Billa ponúkali ako pri švédskych stoloch a keď zistil, že by Erik Bille mohol ísť sám na Trnovského, zobral ho so všetkým, čo k tomu patrí. Skontroloval mu diaľničnú a kartičku z STKčky.

VIDEO: Zostrih zápasu MŠK Žilina - Dukla Banská Bystrica



Najprv sa ťahala žltá karta a VAR prešetroval, či Godál nebol posledný a či to nemá byť červená. Opakovaný záber ukázal, že za toto by bola červená, aj keby sa zákrok odohral na parkovisku.