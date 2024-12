Slovan ovládol jeseň, Weiss velebí syna: Ukázal, že je pán futbalista

Skóre duelu s DAC otvoril v 57. minúte David Strelec, pre ktorého to bol desiaty ligový gól pri jubilejnom 100. štarte v najvyššej súťaži.

"´Strelo´ je výborný hráč, dostal dôveru a spláca ju. Myslím si, že dozrel. Už nie je chlapec, ale ide do veku, kedy by mal byť normálny. Je to dobrý chlapec a ako hráč sa ešte môže zlepšovať. Aj on je vďačný klubu a my sme radi, že je u nás aj v reprezentácii útočník číslo jeden," pochválil Weiss st. svojho druhého najlepšieho strelca po Tigranovi Barsghjanovi.