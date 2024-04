VIDEO: Kuriozita v druhej lige. Rozhodca mal v hlave zmätok, vylúčil nesprávneho Gambijčana

Do súboja bol zapletený aj ďalší Gambijčan Yusupha Kambi, ktorý už jednu žltú kartu mal, no nebol to on, kto Nsonu fauloval.

Rozhodca duelu Dominik Husár ale situáciu dobre nevidel, minimálne mal v hlave zmätok z toho, ktorý z dvojice Gambijčanov fauloval.

Mladí Žilinčania túto situáciu využili a rozhodcu záčali nabádať, aby faul pripísal Kambimu, ktorý už jeden kartový trest mal.

VIDEO: Kuriózna červená karta v zápase MŠK Žilina B - FK Pohronie (zdroj: Niké TV)