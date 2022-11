Kuriózny záver jesene. Za dva dni absolvovali dve dohrávky, súperov úplne rozdrvili

REVÚCA, BRATISLAVA. V priebehu 26 hodín odohrali dva súťažné zápasy. Vo vyšších súťažiach by to nebolo možné.

Revúčania utrpeli aj dve kontumačné prehry. V 7. kole nevycestovali do Jesenského, v poslednom jesennom kole zase do Dolnej Strehovej. „Vyšlo to akurát tak, že niektorí chlapci mali covid a ďalší mali pracovné povinnosti. Chodia na smeny a to je ťažké zladiť s futbalom. V dnešnej dobe a hlavne tej našej doline všetci radšej dajú prednosť práci,“ dodal Lipták.

Pred jedenástym OFK Dačov Lom má Revúca štvorbodový náskok.

„Naším cieľom je udržať sa v tejto súťaži. Uvidíme, čo potom prinesie ďalší ročník,“ uzavrel prvý muž revúckeho klubu.

Tabuľka skupiny D VI. ligy SsFZ