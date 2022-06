Prehrať doma s Kazachstanom? Je to ponižujúce, hovorí Tarkovič

Chvátal na seba upozornil už v úvode zápasu niektorými od nervozity pokazenými prihrávkami. Bol to však on, kto v druhom polčase vôbec prvý raz vystrelil do priestoru bránky súpera.

„Nemal to ľahké, hral cez nohu. Na to, že hral prvý reprezentačný zápas, úlohy v útočnej fáze splnil solídne. V obrannej fáze mal určité momenty, keď prepadol, no nehľadal by som v jeho výkone chybu,“ vravel o Chvátalovi Tarkovič.

„Pekarík má za sebou ťažké baráže, Šatka naposledy odbehal 10,8 kilometrov za zápas. Aj preto boli teraz na tribúne.

Ak by som dal do základnej zostavy Vernona a nebol by schopný odohrať celý zápas, vyčerpal by som tým striedanie,“ reagoval reprezentačný tréner na otázku, či by spätne nemenil niečo na základnej zostave.