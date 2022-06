Almási sa tešil predčasne. Slovensko senzačne nestačilo na Kazachstan

/zdroj: Sport 1/

Štefan Tarkovič, tréner Slovenska: "Prehra doma s Kazachstanom je pre mňa veľmi ťažká a ponižujúca. Podali sme podľa mňa zlepšený výkon ako v Novom Sade, no enormne sa trápime v útočnej fáze a pri zakončení. Vstup do zápasu nebol zlý. Dostávali sme sa do príležitostí, no v šestnástke sme neboli dôrazní. Pri góle sme prepadli v situácii, na ktoré sme sa pripravovali. Gól nás trochu dostal do kolien. Zranenie Škriniara nám tiež nepomohlo. Po prestávke sme oživili hru. Vypracovali sme si gólové príležitosti, no neboli sme schopní sa gólovo presadiť."

Ladislav Almási, útočník Slovenska: "Dostali sme gól a potom sme sa snažili dobiť súperovu bránu. Šťastie nestálo na našej strane. Trafili sme žrď a mali sme šance, ktoré sme nepremenili. Škoda neuznaného gólu. Takých faulov, aký odpískali Kuckovi, bolo v celom zápase veľa bez povšimnutia."

Lukáš Haraslín, útočník Slovenska: "Prehrali sme zápas, ktorý nemôžeme prehrať. V reprezentácii nemôžeme podávať takéto výkony proti takýmto súperom. Pri mojej šanci som sa to snažil dávať na zadnú tyč, nemal som to dávať tak vysoko. Nie som rozhodca, nechcem sa vyjadrovať k neuznanému gólu."

Juraj Chvátal, obranca Slovenska: "Na jednu stranu sa teším z prvého štartu v reprezentácii. Na druhej sme chceli proti takémuto súperovi vyhrať, čo sa nám doma nepodarilo. Dostali sme gól, v ktorom som bol namočený aj ja."