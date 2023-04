Žilina s Duklou nezopakovali gólové hody, oba tímy sa presadili iba raz

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: „Pre nás to bol veľmi ťažký zápas proti výbornému súperovi, ktorý urobil obrovský progres po tej našej poslednej prehre v Žiline 4:6. Žilinčania sú behaví, ide o nepríjemné mužstvo. Šance boli na jednej i druhej strane. Pre fanúšika to bol veľmi zaujímavý zápas. Na takéto duely budú diváci chodiť a myslím si, že remíza bola spravodlivá. Chýbal nám kapitán Robo Polievka pre svalový problém, bolo to na ihrisku cítiť. Ide totiž o hráča, ktorá si vie vyrobiť aj sám šancu a vie ju i premeniť. Viaže na seba viacero hráčov súpera a robí priestor aj ostatným. Som však rád, že Rymarenko naskočil po zranení a hneď sa chytil aj gólom. To je pozitívne. “

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: „Išli sme na horúcu pôdu. Banská Bystrica výsledkami i výkonmi potvrdila vzostup. Má silných hráčov, ktorí cítia hru. Očakávali sme ťažký zápas. Výsledky z minulosti predurčovali, že by mohlo padnúť veľa gólov. Som rád, že tomu tak nebolo, pretože sa zlepšil defenzívny výkon, za čo som rád, aj keď sa nám príliš nedarilo na lopte. V určitých pasážach sme si mali zachovať väčší pokoj a byť presnejší. Zápas sme odbojovali. Zareagovali sme na silnú zbraň súpera, čo sú protiútoky. Nezabránili sme síce šanciam zo strany domácich, ale ani Bystričania všetkým našim šanciam nezabránila, takže to skončilo zaslúženou remízou. “