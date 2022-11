Lekár informoval o stave zranených futbalistov. Jeden bude k dispozícii v nedeľu

PODGORICA. Dávid Ďuriš odišiel z ihriska počas zápasu Slovenska proti Čiernej Hore predčasne na nosidlách. Ešte počas duelu šiel v Podgorici na vyšetrenie do nemocnice.

"Ďuriš šiel do kontaktu a došlo k poškodeniu ramenného kĺbu. Urobili mu röntgenové snímky, nemá zlomeninu. Malo by to byť v poriadku, ide s nami domov," povedal Baťalík pre SFZ.