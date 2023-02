Weiss ide upratovať: Niečo sa deje, môže sa to zrútiť ako domček z karát, priznal

BRATISLAVA. Kýval plecami, viackrát. „Niečo sa deje. Musíme si to upratať vo vlastnej kabíne i v klube,“ priznal tréner Vladimír Weiss.

Jeho Slovan v rámci 21. kola Fortuna Ligy nečakane remizoval na pôde Zlatých Moraviec 1:1.

Majstrovský Slovan odštartoval jarnú časť rozpačito, trikrát za sebou nevyhral. Trikrát remizoval.

„Nie je to náhoda. Nič v živote nie je náhoda. Nechám si to pre seba. To musím vyriešiť ja, alebo iní ľudia,“ priznal Weiss problémy. Kým najbohatší klub je v kríze, Zlaté Moravce sú na vzostupe.