Sebakritický Kira: Za toto nás neplatia, už nie sme v druhej lige, vravel brankár Košíc

BRATISLAVA, KOŠICE. Nálada v kabíne je mizivá. Košický FC prehral v Niké lige už siedmy zápas za sebou. V nedeľu nestačil na Tehelnom poli na Slovan Bratislava. Východniari nezachytili úvod, v 14. minúte prehrávali už 0:3 po góloch Strelca, Barseghjana a Kucku. “Máte nejaký plán pred zápasom, ktorý sa zrúti za 15 minút ako domček z kariet. Ten prvý polčas bol z našej strany slabý,” okomentoval výkon svojich zverencov dočasný tréner Košíc Miroslav Sovič.

Problém podľa hráčov je, že všetko, čo si povedia, ostáva v šatni. “Ťažko sa to hodnotí, pretože sme všade neskoro. Máme hlavy dole a, bohužiaľ, z tejto situácie sa takto nedostaneme,” hodnotil brankár Matúš Kira.

Pomaly nemá kto hrať Momentálne najväčším problémom Košíc sú podľa Soviča zranenia v tíme. “Pačinda je mimo, po zápase v Šamoríne sa zranil. Určite by sa nám dnes zišiel, je jeden zo skúsených. Ak to padá, padá všetko. Chýbajú nám hráči vzadu, ktorí sú zranení. Pomaly už nemá kto hrať, je toho veľa,” uviedol po zápase. Zlú situáciu s chýbajúci hráčmi vidí aj Žan Medved. “Máme veľa zranených hráčov, chýba ich osem až desať a je to vidieť. Z každého zápasu ideme domov so zranenými. Musíme sa dať dokopy. Futbal sa nedá oklamať a vracia nám to, čo do neho dávame,” povedal.

Miroslav Sovič ako hlavný tréner FC Košice na zápase proti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR - Jaroslav Novák)

Pre Slovinca to bol výnimočný zápas, po takmer roku sa vrátil na Tehelné pole. “Pocity boli dobré, hral som tu dlho. Z toho pohľadu to bolo výborné, výsledok však nie. Do Bratislavy sa vždy rád vrátim,” uviedol.

Priznal, že s niektorými hráčmi Slovana je stále v kontakte, mali dobré vzťahy. “Belasých” sledoval aj v poslednom zápase Konferenčnej ligy proti Lille. “Slovan je kvalitný, videli sme, ako hrali s Lille, podľa mňa nemal prehrať. Hral veľmi dobrý futbal, určite si zaslúžil minimálne bod. Oni sú oveľa lepší ako my. V našej lige im nikto nekonkuruje,” vyzdvihol súpera. Nálada? Opäť sme prehrali Nálada v klube je podľa Medveda zlá. “Prehrali sme siedmy zápas, tak aká má byť? Keď sme vyhrali v Šamoríne, tiež to nebolo ľahké, ale zvládli sme to. Vrátili sme sa však späť, dostávame 3-4 góly a s takýmito výsledkami sa nedá nič robiť. Máme teraz ťažký program, Trnava a Dunajská doma, Žilina vonku,” doplnil. Atmosféru nevidí optimisticky ani brankár Kira. “Sme v situácii, že sa nám nedarí. Musíme do práce chodiť tak, že to zlomíme, iná cesta nevedie. Keď tam budeme chodiť nahnevaní a pozerať sa jeden po druhom, nepôjde to. Musíme si siahnuť na dno a prezentovať sa iným futbalom. Už nie sme v druhej lige,” kritizoval.