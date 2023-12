Ružomberok na ťažkom teréne otočil skóre, hrdinom bol Chrien

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Celý prvý polčas sme nehrali dobre. V porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi nám chýbal predovšetkým pohyb a organizácia defenzívy. Tiež v osobných súbojoch sme boli ďaleko od hráčov a z jednej situácie sme dostali gól. Potom sme prežili druhú veľkú šancu súpera. V druhej polovici sme museli priniesť na ihrisko viac ofenzívnych hráčov.

Myslím si, že to sa nám trochu podarilo. Pomohli sme si štandardkou a napokon sme výsledok otočili. Potom nás to stálo strašne veľa síl v defenzíve, museli sme si to odpracovať. Vďaka dobrej hre súpera. Ten nás dostával pod tlak a vytváral si množstvo príležitostí. Mali sme sa s tým lepšie vysporiadať."

Mário Auxt, tréner Banskej Bystrice: "Svojim chlapcom nemôžem absolútne nič vyčítať. So zápasom sa vysporiadali chlapsky. Stretnutie ovplyvnilo, že sme v prvom polčase nevyužili naše šance. Keby mužstvo získalo vyššie vedenie, zápas by bol možno iný.

V druhom polčase domáci dali dva góly a potom si to ustrážili. My sme však aj v tejto časti stretnutia mali veľa situácii v domácej šestnástke, no už nič nám nepadlo a odchádzame bez bodu.“