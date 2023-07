Poskytol nevídaný rozhovor. Dnes by to bol rachot, tvrdí Perniš

Keď v roku 2010 prestúpil do škótskeho klubu Dundee United, okamžite vzbudil pozornosť. Vďaka nevídanému rozhovoru, ktorý za týždeň videlo viac ako pol milióna ľudí.

Pred mesiacom som bol na akcii s reprezentáciou v Zálesí, ale to je všetko. Medzi starými pánmi Slovana som nováčik.

Ako sa vám chytalo po dlhšej dobe? Proti starým pánom Kremnice ste dostali tri góly, no vyhrali ste 7:3.

Hlava by chcela, ale telo už nemôže. Nie som najstarší, ale súťažné chytanie ma už neláka. Svoje som si odohral.

Koľko zápasov máte za sebou? Odhadom…

To sa nedá ani spočítať. Začínal som v prípravke FC Nitra, odkiaľ som v osemnástich prestúpil do Dubnice. A potom to išlo…

Dotiahli ste to do reprezentácie Slovenska, za ktorú ste odohrali sedem zápasov. Debutovali ste na King Cupe v roku 2004 proti Thajsku.

Tých štartov bolo pár, no vďaka za ne. Posledný zápas som odohral v Turecku pod trénermi Grigom a Hippom.