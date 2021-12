Katastrofa, nevídaný obrat a šampanské. Postup im vychytal najmenší, teraz sú prekvapením

Potrebovali vyhrať, no v druhom polčase prehrávali 1:3. Napriek črtajúcej sa katastrofe nepoľavili a zavelili k veľkému obratu. Futbalisti TJ Slovan Tomášovce otočili v poslednom zápase minulej sezóny stav na 4:3 a po štyroch rokoch postúpili do piatej ligy. Vo vyššej súťaži sa Tomášovčania nestratili, z čoho má radosť najmä najmladší prezident futbalového klubu na Slovensku. DOMINIK BADINKA (22) verí, že klub bude ešte viac napredovať a čaká ho úspešná jarná časť.

Záver minulého ročníka v šiestej lige ObFZ Lučenec bol poriadne zamotaný. Šťastena sa nakoniec priklonila na vašu stranu a postúpili ste do piatej ligy. Ako ste to prežívali? Boli to nervy, dráma do samotného konca. V posledných dvoch zápasoch sme potrebovali vyhrať, no po dlhej prestávke sme nevedeli, čo od seba očakávať. V prvom stretnutí sme privítali doma Podrečany, ktoré sme zdolali 5:2 a verili sme si. Na záver nás však čakali Panické Dravce, kde sa hrá veľmi ťažko. Je to derby a atmosféra tam býva dusná. Vedeli sme, že potrebujeme tri body. Po chybách sme však polčas prehrali 1:2 a po zmene strán sme dostali aj tretí gól. Fanúšikovia začali pochybovať, báli sa, že opäť skončíme druhí. Po nesmierne bojovom výkone sme však strelili tri góly a stav sme otočili.

Po góle na 4:3 vám musel padnúť veľký kameň zo srdca. Áno. Tešili sme sa, že sme dokázali zmobilizovať všetky sily. Stále však zostávalo dohrať takmer tridsať minút. Keďže oboch gólmanov sme mali zranených, do brány sa postavil Attila Fehérvári. Medzi tromi žrďami stál hráč, preto sme to príliš neotvárali. Zaujímavosťou je, že chytal najnižší muž na ihrisku (smiech). Viackrát nás však podržal, preto sme mu nesmierne vďační. Attila je futsalovým reprezentantom, niekoľkonásobným majstrom Slovenska a dnes hráčom Lučenca, s ktorým si zahral v Lige majstrov. Teraz však ukázal, že mu to ide nielen na ihrisku, ale aj v bráne. Aj s jeho pomocou sme tesnú výhru ustrážili a po konečnom hvizde mohli vypuknúť veľké oslavy.

Attila Fehérvári. (Autor: archív klubu)

Ako prebiehali? Prežívali sme obrovskú eufóriu. Konečne nám to vyšlo. Tešili sme sa už na trávniku, všade striekalo šampanské. Oslavy sa potom presunuli do pohostinstva v Tomášovciach, kde sme to zapíjali do ranných hodín. Hralo sa v nedeľu. Na druhý deň ste nestávali do práce? Väčšina áno. Ale zvládli sme to (smiech). Mne osobne bolo prepáčené, pretože pracujem na obecnom úrade a starosta mal veľkú radosť, že sa nám konečne podarilo postúpiť. Ľudia v obci sú z toho takisto nadšení, vládne u nás pravá futbalová atmosféra.

Po premiérovej jesennej časti v piatej lige ste ako nováčik na solídnom štvrtom mieste. Spokojnosť? Určite áno. Je to krásne umiestnenie. Pred sezónou sme si dali za cieľ dvadsať bodov a presne toľko aj máme. Povedali sme si, že doma musíme vyhrávať a každý bod z vonku bude dobrý. Pred štartom ročníka sme sa posilnili o piatich futbalistov. Z Olovár prišiel Miroslav Paľaga, rodený Tomášovčan, ktorý hrával vyššie súťaže za Ružinú. Posilnil náš tiež brankársky matador Pavel Kubiš, ktorý chytal za Radzovce. Osobnosťou do obrany sa stal Patrik Čudovský, ktorý prišiel zo susednej obce. Kanonierom sa stal Ján Dobročka z Santrio Láza. Hrajúcim kapitánom a trénerom bol Lukáš Mišo, ktorého neskôr na pozícii trénera vystriedal Róbert Fízeľ. Ten však pre pracovné povinnosti po jeseni končí a jeho nástupca bude potvrdený čoskoro.

TJ Slovan Tomášovce. (Autor: archív klubu)

Ako hodnotíte celkový priebeh jesennej časti? Pozitívne. I keď sme začali nepresvedčivo, pretože z prvých troch zápasov sme dvakrát prehrali. Ako jediný tím sme však dokázali poraziť lídra z Veľkého Krtíša, čo si nesmierne vážim. Bojovali sme ako jeden kolektív a na ihrisku sme nechali všetko. Od tretieho kola sme potom išli dobre a po väčšinu zápasov sme podávali kvalitné výkony. Napríklad doma s Hnúšťou sme vyhrali 6:2, cenná bola aj remíza 0:0 na pôde silnej Revúcej. Domáci kopali hneď v úvode penaltu, ktorú náš brankár chytil. Tímy mali potom viacero šancí, ale remíza bola spravodlivá.

Ktoré zápasy vám nevyšli? V derby v Buzitke sme podali najslabší výkon. Mrzí tiež prehra v Balogu nad Ipľom, kde to z našej strany nebolo nič moc. Vo väčšine zápasov sme však boli dominantní, z čoho mám veľkú radosť. Treba tiež povedať, že hráme hlavne s domácim hráčmi, napríklad vo Veľkom Blhu nastúpilo deväť chalanov z Tomášoviec, čo je na dedinu s 1 400 obyvateľmi úspech. Máme len minimum cezpoľných futbalistov, čo oceňujú aj diváci. Doma sme v jesennej časti neprehrali ani raz, čo je aj ich zásluha. Domáce stretnutia sme prehodili na sobotu, čo sa ukázalo ako správna voľba. Na okolí hráva v sobotu iba Lučenec, preto sa na nás chodia pozerať aj fanúšikovia z okolia. Teší nás aj to, že sme otvorili dve kategórie mládeže - prípravku U11 a dorast U19. Do budúcna je cieľom založiť aj žiakov U13. Verím, že sa nám to podarí a budeme napredovať aj v mládežníckom futbale, ktorý v Tomášovciach zanikol a až v tejto sezóne sa nám ho podarilo obnoviť.

Kedy začínate zimnú prípravu? Ak to situácia dovolí, 15. januára. Na programe máme prípravné zápasy s Hnúšťou a Buzitkou. Február by mal patriť najmä súperom zo štvrtej ligy, plánujeme si zmerať sily s Príbelcami, Slovenskými Ďarmotami a Málincom. Cestovať by sme mali na umelú trávu do Žiari nad Hronom, kde si zahráme proti Hliníku. V marci chceme hrať už na tráve. Na programe je opäť zápas s Buzitkou, Látkami a generálka s ambicióznym Poltárom.

Radosť po postupe v minulej sezóne. (Autor: archív klubu)