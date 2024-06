Lukaku sa už bojí oslavovať. Nemal na to šťastie, povedal spoluhráč

FREIBURG. Belgický futbalista Romelu Lukaku si na EURO 2024 v Nemecku vybudoval strach z gólových osláv. O svojom spoluhráčovi to prezradil krídelník Jeremy Doku.

Lukaku vsietil na šampionáte až tri góly, ani jeden však neplatil po preskúmaní systémom VAR.

Pri prekvapivej prehre so Slovenskom (0:1) to boli dva, najskôr pre ofsajd a neskôr pre ruku prihrávajúceho Loisa Opendu. V zápase s Rumunskom (2:0) bol opäť v postavení mimo hry.

"Bol by rád, keby si pripísal góly. Myslím si, že teraz je vo fáze, že keď rozvlní sieť, bojí sa oslavovať. Nemal na to šťastie, no teší sa, že sme vyhrali predchádzajúci zápas.