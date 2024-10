Robotníci rekonštruujúci Camp Nou sa údajne zaplietli do bitky, zranilo sa viacero osôb

BARCELONA. Desiatky stavebných robotníkov, ktorí pracujú na rekonštrukcii barcelonského futbalového štadióne Camp Nou, sa v piatok údajne zaplietlo do bitky.

Pri incidente sa ľahko zranilo šesť osôb. K zatknutiam nedošlo a nikto ani nevzniesol žiadne obvinenie.

Podľa agentúry AFP niektorí robotníci použili pri bitke drevené tyče. Ich zamestnávateľ ich okamžite prepustil.

FC Barcelona by sa mala vrátiť do svojho domovského štadióna Camp Nou koncom roka 2024, no zatiaľ nestanovila konkrétny dátum.