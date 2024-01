Prestup kariéry? Róbert Boženík smeruje do Španielska

„Slovenský útočník by mal byť mužom, ktorý posilní útok a obsadí voľné miesto po Ivanovi Rakitičovi. Prišiel by na hosťovanie z Boavisty Porto,“ uvádza relevo.com

Definitíva po odchode Rakitiča

Rakitič smeruje do saudskoarabského Al-Shababu. Definitíva o Boženíkovom prestupe by mala padnúť po jeho odchode.

„Po Rakitičovi by zostala diera, no otvorili by sa finančné možnosti, ktoré sú kľúčové pre príchod Boženíka,“ dodáva španielsky web.