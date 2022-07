ONLINE: FC Riga - MFK Ružomberok dnes (Konferenčná liga, odveta)

Už dnes o 19:00 nastúpia futbalisti MFK Ružomberok na odvetný zápas 2.predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Riga FC.



Hráči "Ruže" vedia, že budú musieť v odvetnom zápase zabojovať zo všetkých síl, pretože do Lotyšska cestujú s mankom 0:3 z prvého zápasu, ktorý sa hral pod Čebraťom. Kvôli zraneniam nebudú môcť do súboja v Rige zasiahnuť Samuel Šefčík, Marek Zsigmund, Martin Boďa, Kristóf Domonkos a Matej Kochan. Otázny je aj štart Filipa Lichého.



„Vieme s akým súperom hráme, že Riga má v podstate nahraté. Ale to môže byť práve ten aspekt toho zápasu, že môže vzniknúť nejaké podcenenie a my sa veľmi dobre pripravíme na to, aby sme išli do zápasu s tým, že začína stavom 0:0. Budeme v ňom chcieť byť úspešní,“ povedal Peter Struhár.