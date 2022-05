City mali v 90. minúte finále na dosah. Real Madrid predviedol nevídaný obrat

Liga majstrov - semifinále, odveta

/prvý zápas 3:4, Real Madrid postúpil do finále/

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sa po senzačnom obrate prebojovali do finále Ligy majstrov 2021/2022.

Priebeh zápasu Real Madrid - Manchester City

I. polčas:

Spočiatku ťahali obe mužstvá svoje útočné snahy najmä po ľavej strane. V drese City zamestnávali obranu súpera Foden a Cancelo, oproti zvádzali súboje Vinicius Junior a Walker.

Do zostavy hostí sa vrátili obaja krajní obrancovia, pomohlo im to rovnako ako domácim návrat Casemira, ktorý pokrýval v strede poľa defenzívnejšie úlohy a umožnil operovať vyššie Kroosovi s Modričom.

Manchestru sa naskytla šanca z priameho kopu, Mahrez vystrelil len do miest, kde čakal Courtois. Z hry si streleckú pozíciu pripravil De Bruyne, vypálil prudšie, no opäť len do stredu bránky.