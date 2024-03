Nemci potrebovali na gól len o sekundu viac než Rakúšania. Deschamps: Zlyhali všetci

"Ale aby sa to podarilo takto dobre, je naozaj skvelé." Pre ofenzívneho stredopoliara Leverkusenu to bol premiérový gól v najcennejšom drese, v ktorom odohral pätnásty duel.

"Otázne bolo, či zmeny dokážu takto skoro priniesť ovocie. Mali sme vážne dobrý tréningový týždeň, no to často počujete a na ihrisku to nefunguje. Ale dnes sme to dokázali preniesť do zápasu," pochvaľoval si Kroos.

Spokojnosť netajil ani Nagelsmann: "Musím zložiť kompliment celému tímu. Bol to dobrý a veľmi dôležitý štart. Som veľmi spokojný aj s tým, že všetci hráči odovzdali maximum. Tento zápas nás nakopne a pred šampionátom sme na dobrej ceste."