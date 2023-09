Prekonal Neymara i Süküra. Hancko medzi TOP 10 najrýchlejšími strelcami histórie

Strelil ho už po štrnástich sekundách hry. Dlhých štyridsať rokov to bol najrýchlejší gól v histórii majstrovstiev sveta.

Posledný zápas tretej skupiny začali najlepšie, ako sa dalo. Václav Mašek sa hneď v úvode ľavačkou oprel do lopty a bol z toho krásny gól.

Do pondelka držal rekord najrýchlejšieho gólu Slovenska Szilárd Németh, ktorý v roku 2001 skóroval do siete Azerbajdžanu v 18. sekunde. Po novom ho na čele tabuľky najrýchlejších strelcov vystrieda futbalista holandského Feyenoordu Rotterdam.

Legendárny Brazílčan strelil najrýchlejší gól v histórii olympijských hier. Brazília aj vďaka nemu zdolala Honduras na Maracane 6:0 a zabezpečila si postup do finále.

Futbalista Mjanmarska odohral za národné farby 39 zápasov. Strelil v nich jediný gól, no ten bol expresne rýchly. A zapísal sa do histórie. Mjanmarsko v danom zápase remizovalo s Indiou 2:2.

Turecko začalo zápas majstrovstiev sveta 2002 famózne. Legendárny útočník Hakan Sükür skóroval po necelých jedenástich sekundách, je to najrýchlejší gól v histórii svetových šampionátov.

5. Dávid Hancko (9,5 sekundy), Slovensko – Lichtenštajnsko, kvalifikácia EURO 2024

Futbalista holandského Feyenoordu Rotterdam strelil najrýchlejší gól Slovenska v histórii. Prekonal Szilárda Németha, ktorý v roku 2001 skóroval do siete Azerbajdžanu v 18. sekunde.

"Mali sme to nacvičené, máme pripravený tento variant na otvorenie hry. Božo (Boženík) mi to tak výborne hlavou prehodil a som rád, že mi to tam padlo," vravel Hancko bezprostredne po zápase pre Sport 1.