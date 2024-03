Prečo Calzona šetrí talent? Nechceli sme mu ublížiť. Veľa vecí musí pochopiť, tvrdí

„Už proti Taliansku sme boli blízko podobného gólu, dnes nám to vyšlo parádne. Súper sa nestihol dotknúť ani lopty,“ vravel tréner Rakúska Ralf Rangnick.

BRATISLAVA. Hlásateľ krátko pred zápasom vyzval slovenských fanúšikov. „Pôsobí to, ako keby tu Rakúšania boli doma, nenechajte sa zahanbiť,“ vravel. Fanúšikovia hostí zaplnili takmer celý svoj sektor a bolo ich hlavne v úvode počuť viacej.

Bol to najrýchlejší gól v dejinách rakúskej reprezentácie. Ani Slováci nikdy tak rýchlo neinkasovali.

„Vedeli sme, že majú niečo podobné nachystané. Upozorňovali sme na to hráčov. Hráč prešiel veľmi ľahko cez Kucku, Dudu a Lobotku,“ opisoval Calzona.

„Nezabúdajme na to, že sme Slovensko. Môžeme byť hrdí, že dokážeme hrať s Rakúskom vyrovnanú partiu,“ pokračoval Calzona. Počas zápasu pobehoval emotívne pri postrannej čiare, po ňom pôsobil pokojne.

„Dáta nám ukazujú, že sme odohrali dobrý zápas. Zásluhou presingu sme získali veľa lôpt,“ myslí si Calzona.

Kapitán Milan Škriniar a Denis Vavro nemohli hrať pre zranenie, tréner Francesco Calzona tak musel zostaviť novú stopérsku dvojicu. Vedľa Norberta Gyombéra dostal šancu mladý Adam Obert.

„Som spokojní s oboma stopérmi. Nezabúdajme na to, že Noro bol dva mesiace zranený. Obert nám potvrdil to, čo sme si mysleli. Je to veľmi dobrý stopér. Keď bude pokorný, tak ho čaká veľká budúcnosť,“ verí Calzona.

Splnený sen

Dvadsaťjedenročný stopér Cagliari odohral svoj prvý zápas v národnom tíme. „Cítil som sa veľmi dobre, ja aj Noro pôsobíme v talianskej lige, takže poznáme taktické veci. Pomáhali sme si vzájomne, komunikovali sme,“ opisoval Obert.