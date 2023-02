Opora Francúzska ohlásila koniec kariéry. Správal sa ako líder, pochválil ho Deschamps

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps vzdal Varaneovi hold a pochválil ho za vodcovské kvality, ktoré priniesol do tímu počas celého svojho pôsobenia v národnom drese.

"Rešpektujem jeho rozhodnutie, aj keď sa môže zdať trochu nešťastné vzhľadom na to, čo všetko dokázal urobiť s národným tímom až do majstrovstiev sveta. Počas nich sa od začiatku do konca správal ako líder, o ktorom vieme, že je," vyhlásil Deschamps pre agentúru AFP.