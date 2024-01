Hráči neverili, hovorili o vtipe. Nesmierne sa tešíme, znie z kabíny ViOnu

Hovorilo o tom celé futbalové Slovensko. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrali proti ruskému Dinamu Moskva. V dobe vojny to česká Slavia označila za neprípustné.

ZLATÉ MORAVCE. Za iných okolností by sa s takým súperom nestretli. Využili však šancu. A šikovným marketingovým ťahom pritiahli súpera na svoju stranu.

Slovan mal s českým klubom odohrať generálku na ligu. No keďže nastúpil proti ruskému klubu, Slavia s ním hrať odmieta.

Najskôr to celé vyzeralo úsmevne, no šéfovia klubov sa rýchlo dohodli. Stretnutie sa uskutoční 4. februára o 15:00 h a hrať sa bude na hlavnom štadióne v Edene.

Jeho hlášky sa chytili práve Zlaté Moravce. Keď Slavia napísala, že so Slovanom hrať nechce, malý klub zo Slovenska uviedol, že je pripravený ho nahradiť.

„A s kým máme hrať, keď aj Dinamo je tam na sústredení? Chceli sme vyrovnaného súpera, so Zlatými Moravcami by sme mohli hrať aj na Slovensku,“ uviedol majiteľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík starší pre Denník N a doplnil, že hráči za vojnu nemôžu.

Nikto tomu neveril

Hráči Zlatých Moraviec najskôr neverili, že by sa zápas mohol uskutočniť. A za týchto okolností. Mysleli si, že ide o vtip.

„Máme whatsappovú hráčsku skupinu, tam som napísal, že budeme hrať so Slaviou. Neveril tomu nikto. Keď pán Tvrdík zverejnil ďalší príspevok, že potvrdzuje zápas so Zlatými Moravcami, tak som im to skopíroval a poslal.