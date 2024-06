Poliakom bude chýbať proti favoritovi najväčšia hviezda. Holandsko to chce využiť

V rozostavení 4-3-3 má Koeman k dispozícii na pravom kraji obrany hneď tri alternatívy. Výbornú sezónu má za sebou Lutsharel Geertruida z Feyenoordu Rotterdam a v minulosti na rovnakej pozícii zaujal aj Denzel Dumfries.

Po vydarenom ročníku v drese Bayeru Leverkusen je na tento post vhodný aj Jeremie Frimpong, no zdá sa, že s ním kouč Holandska počíta do ofenzívnejšej pozície na pravom krídle.

Brankársky post bude v pozícii jednotky zastávať 21-ročný Bart Verbruggen. "Je to pre mňa detský sen. Už sa neviem dočkať, veľmi sa na to teším. Čaká nás skvelý turnaj. Nepovedal by som, že to bolo prekvapenie, keď som sa to dozvedel.

Vždy je príjemné dostať takúto správu. Majstrovstvá Európy nie sú žiadna maličkosť," uviedol pre oficiálny portál uefa.com brankár anglického Brightonu & Hove Albion.

"Už niekoľko týždňov mi bolo jasné, že Bart sa stane prvou voľbou. Vzhľadom na vek a úroveň, na ktorej v Premier League hrá, si myslím, že sa bude len zlepšovať a má pred sebou veľkú budúcnosť," povedal o Verbruggenovi kormidelník Koeman.