Zmizli drahé Maradonove hodinky. Polícia našla vinníka

GUVÁHÁTÍ. Indická polícia na severovýchode krajiny zaistila ukradnuté hodinky, ktoré boli majetkom už zosnulého legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu.

Cenný predmet si privlastnil muž, ktorý v Dubaji v Spojených arabských emirátoch pracoval pre bezpečnostnú službu, ktorá opatruje majetok niekdajšieho skvelého futbalistu. Muž hodinky ukradol minulý týždeň a o niekoľko dní sa vrátil do rodnej Indie.



"Drahé hodinky Hublot, Maradona, Dubaj, polícia v Assame. Sú to podľa vás náhodné slová? Vyzerá to tak, no dnes tieto slová majú niečo spoločné," uviedol na twitteri Bhaskar Jyoti Mahanta, šéf polície v indickom regióne Assam.